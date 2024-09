02.09.2024 09:34 Schwerer Crash mit Stadtbahn in Stuttgart: Fahrer eingeklemmt!

Stadtbahn-Crash! In eine missliche Lage geriet ein Autofahrer am Montagmorgen in Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen mit einer Stadtbahn zusammengeprallt und verletzt worden. Der Unfallwagen ist nicht mehr fahrbereit. © Andreas Rometsch Der Fahrer eines Peugeot war gegen 5.25 Uhr auf der Ludwigsburger Straße unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam es dort zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn. Der leicht verletzte Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät anrückte. Stuttgart Unfall Mercedes rast in Roller: Mann erleidet schwere Verletzungen! Nach 30 Minuten gelang die Rettungsaktion. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. In der Stadtbahn wurde laut Feuerwehr Stuttgart niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Am frühen Morgen kam es zum Großaufgebot der Einsatzkräfte. Die Straße wurde komplett abgesperrt. © Andreas Rometsch Die Hintergründe des Unfalls werden nun ermittelt. Die betroffene Straße konnte mittlerweile wieder freigegeben werden. Auch der Straßenbahnbetrieb ist nicht mehr eingeschränkt.

Titelfoto: Andreas Rometsch