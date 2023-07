Tödlicher Arbeitsunfall: 52-Jähriger von Schuttmulden erdrückt

Stuttgart - Ein 52 Jahre alter Arbeiter ist am Donnerstagvormittag auf einem Werksgelände in Stuttgart zwischen zwei Schuttmulden eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den schwer verletzten Arbeiter (†52) tun. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wollte der Mann die Container, in denen Bauschutt transportiert wird, am gegen 10 Uhr auf einen Transporter laden. Ersten Ermittlungen zufolge sollen an einer Mulde jedoch nicht alle Ketten zum Anheben befestigt gewesen sein.

Der Mann habe einen der Container vermutlich aus Versehen aufgrund eines möglichen Bedienfehlers bewegt - und sei dabei eingeklemmt worden.

Trotz der Reanimationsmaßnahmen eines Notarzts verstarb der 52-Jährige auf dem Werksgelände in der Mercedesstraße.