Trümmerfeld nach Frontal-Crash: Beide Fahrer schwerst verletzt

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. © 7aktuell.de / Enrique Kaczor

Ein 65-Jähriger war gegen 19 Uhr mit seinem VW Golf in der Ortsdurchfahrt in Unterlenningen unterwegs. Aus unklaren Gründen geriet er in der Kirchheimer Straße in den Gegenverkehr.

Dort fuhr der VW Up eines 19-Jährigen. Eine Frontalkollision der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrer schwerst verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 65-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, während der junge VW-Lenker mit einem Wagen transportiert wurde.