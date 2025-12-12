100.000 Euro Schaden: VW kracht in Stuttgarter Stadtbahn
Von Markus Brachat
Stuttgart - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn am Freitagmittag in Stuttgart ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachte ein 18-jähriger VW-Fahrer gegen 13.30 Uhr an einer Kreuzung die Vorfahrt der Linie U4 Richtung Wangen.
Das Auto stieß gegen die Stadtbahn, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Es gab keine Verletzten. Fahrgäste konnten über eine Trittleiter der Feuerwehr die Bahn verlassen. Die Stadtbahn war durch den Unfall am Mittag nicht entgleist.
Die Polizei bat Zeugen, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.
