100.000 Euro Schaden: VW kracht in Stuttgarter Stadtbahn

Stuttgart - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn am Freitagmittag in Stuttgart ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Am Freitag krachte ein Auto in eine Stuttgarter Stadtbahn. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachte ein 18-jähriger VW-Fahrer gegen 13.30 Uhr an einer Kreuzung die Vorfahrt der Linie U4 Richtung Wangen.

Das Auto stieß gegen die Stadtbahn, wie eine Polizeisprecherin sagte.