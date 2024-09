28.09.2024 11:56 Unfall in Stuttgart: Mercedes-Fahrer (19) rast gegen Mast

Am späten Freitagabend verlor ein Mercedes-Fahrer (19) in Stuttgart-Nord die Kontrolle. Der Wagen krachte in einen Mast!

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Am späten Freitagabend verlor ein Mercedes-Fahrer (19) in Stuttgart-Nord die Kontrolle. Der graue Mercedes wurde stark beschädigt. © SDMG / Schulz Der 19-Jährige befuhr gegen 22 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen in die Türlenstraße krachte der Mercedes in einen Laternenmast am Straßenrand. Laut Polizeiangaben soll der junge Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sein. Der Unfallverursacher sowie die weiteren drei Insassen wurden dabei nicht verletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. © SDMG / Schulz Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

Titelfoto: SDMG / Schulz