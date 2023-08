VW wendet mitten auf Fahrbahn: Motorrad-Fahrer stirbt, Sozius schwer verletzt

Esslingen - Ein 50 Jahre alter Mann ist auf der K1213 bei Stuttgart bei einem Unfall am Sonntagabend tödlich verletzt worden.

Die genauen Hintergründe des Unfalls werden nun polizeilich untersucht. © SDMG

Der Motorrad-Fahrer war zusammen mit seiner Mitfahrerin (47) in Richtung Jägerhaus unterwegs. Gegen 18.25 Uhr setzte eine vorausfahrende VW-Fahrerin in Höhe einer Einbuchtung plötzlich zum Wendevorgang an.

Dabei missachtete sie den folgenden Verkehr, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Kurz darauf kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem BMW-Motorrad des 50-Jährigen.

Dieser erlag seinen tödlichen Verletzungen noch am Unfallort. Die 47-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der leicht verletzten Fahrerin war der VW Polo mit einem weiteren Erwachsenen sowie zwei Kindern besetzt, die glücklicherweise unverletzt blieben. Alle Beteiligten kamen vorsorglich in eine umliegende Klinik.