Welche Ampel war grün? VW und Mercedes krachen in Stuttgart zusammen

Stuttgart - Welche Ampel war jetzt wirklich grün? Die Polizei sucht nach einem Unfall in Stuttgart-Mitte Zeugen.

Angeblich waren beide Ampeln grün ... Welcher Autofahrer erzählt hier die Wahrheit? (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Bereits am Montagabend hat es gegen 19 Uhr auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz geknallt. Dort waren laut Polizei ein Mercedes (Fahrer: 52), der von der Heilbronner Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs war, und ein VW (Fahrer: 61) - er fuhr gerade vom Arnulf-Klett-Platz in Richtung Kriegsbergstraße - zusammengestoßen.

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Als die Rettungskräfte den Unfall aufnehmen wollten, machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang.