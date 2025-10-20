Weiterer Millionär im Südwesten: Glückspilz aus Bodenseekreis setzt Kreuzchen richtig

Die Zahl der Millionäre in Baden-Württemberg wächst: Ein Mann aus dem Bodenseekreis hat im Lotto gewonnen.

Von Kathrin Löffler Stuttgart



Ein Mann aus dem Bodenseekreis setzte seine Kreuze bei der Glücksspirale richtig. (Symbolfoto) © SLSV Bayern/LOTTO Bayern/obs Exakt eine Million Euro hat der Mann beim Lottospielen gewonnen. Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, ist der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zufolge bereits bekannt. Der Glückspilz hat demnach seine Tipps online abgegeben.