Weiterer Millionär im Südwesten: Glückspilz aus Bodenseekreis setzt Kreuzchen richtig

Die Zahl der Millionäre in Baden-Württemberg wächst: Ein Mann aus dem Bodenseekreis hat im Lotto gewonnen.

Von Kathrin Löffler

Ein Mann aus dem Bodenseekreis setzte seine Kreuze bei der Glücksspirale richtig. (Symbolfoto)
Ein Mann aus dem Bodenseekreis setzte seine Kreuze bei der Glücksspirale richtig. (Symbolfoto)

Exakt eine Million Euro hat der Mann beim Lottospielen gewonnen.

Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, ist der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zufolge bereits bekannt. Der Glückspilz hat demnach seine Tipps online abgegeben.

Der Mann hat bei der sogenannten Zusatzlotterie Sieger-Chance der Glücksspirale mitgespielt und bei der Ziehung am Samstag abgeräumt. Laut Toto-Lotto GmbH ist er bereits der vierte Millionengewinner in Baden-Württemberg im Oktober.

