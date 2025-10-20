Weiterer Millionär im Südwesten: Glückspilz aus Bodenseekreis setzt Kreuzchen richtig
Von Kathrin Löffler
Stuttgart - Die Zahl der Millionäre in Baden-Württemberg wächst: Ein Mann aus dem Bodenseekreis hat im Lotto gewonnen.
Exakt eine Million Euro hat der Mann beim Lottospielen gewonnen.
Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, ist der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg zufolge bereits bekannt. Der Glückspilz hat demnach seine Tipps online abgegeben.
Der Mann hat bei der sogenannten Zusatzlotterie Sieger-Chance der Glücksspirale mitgespielt und bei der Ziehung am Samstag abgeräumt. Laut Toto-Lotto GmbH ist er bereits der vierte Millionengewinner in Baden-Württemberg im Oktober.
Titelfoto: SLSV Bayern/LOTTO Bayern/obs