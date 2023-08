Zweifache Bissattacke am Stuttgarter Bahnhof: Dobermann sichergestellt!

Stuttgart - Gleich zweimal zugebissen hat ein Hund am Donnerstag im Stuttgarter Hauptbahnhof.

Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter. (Symbolbild) © 123rf/wildstrawberry

Gegen 17.24 Uhr war ein 40 Jahre alter Mann mit seinem angeleintem Vierbeiner am Bahngleis 5 unterwegs. Völlig aus dem Nichts soll der Dobermann dann einen 41-jährigen Mann angegriffen haben.

Der Geschädigte erlitt eine leichte Bissverletzung am Bein. Eine ärztliche Behandlung des Rettungsdienstes wollte er jedoch nicht in Anspruch nehmen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Auf dem Weg nach draußen schlug der Hund erneut zu. Diesmal biss er eine 48-jährige Frau! Sie erlitt ebenfalls leichte Verletzungen am Oberschenkel.

Dem unkooperativen sowie uneinsichtigen Hundehalter erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.