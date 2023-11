Zum Verlieben: Zauberhafte Beauty-Adventskalender für Damen

ANZEIGE - Was gibt es Schöneres, als sich in der Vorweihnachtszeit mit den Top-Produkten aus Beauty und Pflege für Haut und Haar zu verwöhnen?

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Die Optik des Adventskalenders entspricht die eines Hauses, daher trägt dieser Adventskalender auch den Namen House of Rituals.

Der Ecco Verde-Adventskalender ist prall gefüllt mit tollen Produkten für Gesicht, Haare und Körperpflege von bekannten Marken und neuen Naturkosmetik-Brands.

Ecco Verde Kosmetik Adventskalender

Maße in Zentimeter: 27,4 lang, 14,0 tief, 51,2 hoch

Preis: knapp 70 Euro

Der Adventskalender wurde per Hand liebevoll gefüllt. Dieser enthält Produkte in Original- sowie in Kleingrößen im Wert von mehr als 200 Euro. Durch den QR-Code auf dem Kalender erfahren Neugierige alle Produktinformationen.