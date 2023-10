Kuschelige Cropped-Jacken - Der Trend im Herbst

Ein weiteres Modell von Monki ist diese schön flauschig-weiche Cropped-Jacke aus rostrotem Kunstfell. Die Farbe passt perfekt in die bunte Herbstzeit. Der Stehkragen hält den Hals schön warm. Die Ärmel sind gekrempelt, was der kurzen Jacke einen modischen Akzent gibt. Über den geraden Reißverschluss lässt sie sich schließen.

Zwei Looks in einem bekommt man mit dieser Cropped-Wendejacke von Only in Off-White und Kamelfarbe.

Damit kreiert dieses Modell einen natürlichen Look, der durch die Wattierung viel Wärme verspricht. Die Cropped-Jacke hat einen geraden Reißverschluss und einen hohen Stehkragen.

Dazu passen legere Outfits aus Jeans und Top.

Cropped-Jacke als Wendejacke von Only kaufen

Die Cropped-Jacke kostet etwa 25 Euro.