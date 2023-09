Oversize-Trenchcoat: Der Trendmantel für den Herbst 2023

Der Oversize-Trenchcoat ist im Herbst 2023 wieder im Trend. Diese beliebten Modelle garantieren ein stilvolles Auftreten.

Von Judith Wagner

Der Oversize-Trenchcoat gehört im Herbst 2023 zu den Must-haves im Kleiderschrank. Die Laufstege der Welt zeigen klassische Modelle in Beige und Schwarz. Aber auch ausgefallene Oversize-Trenchcoats in Leder, in knalligen Farben und in Weiß sind in dieser Saison besonders angesagt.

Der Oversize-Trenchcoat ist in dieser Saison ein absolutes Must-have. © 123RF/lobachad ANZEIGE - Mit dem Oversize-Trenchcoat setzt man ein modisches Statement. Der klassische Herbstmantel wirkt in dem lässigen Schnitt wie zwei Nummern zu groß. Damit bringt der Oversize-Trenchcoat eine gewisse Coolness sowie ein stilvolles Auftreten mit sich. Neben erdigen Beige-Tönen und schwarzen Modellen trägt man 2023 Oversize-Trenchcoats in knalligen Farben, in hellen Weißtönen und in Leder. Auch in kurzen Oversize-Schnitten oder als Kleid zeigt sich der Mantelklassiker heute sehr vielseitig. TAG24 präsentiert Dir die schönsten Oversize-Trenchcoat-Modelle, die Du direkt online shoppen kannst. Mehr zu aktuellen Trends sowie die besten Tipps erfährst Du unter Beautytrends 2023.

Oversize-Trenchcoat: 4 schicke Modelle für Damen

Mit einem Oversize-Trenchcoat beweist man, dass man ein Gespür für modischen Zeitgeist hat. Das Must-have für die Herbstsaison 2023 lässt sich zu vielen unterschiedlichen Streetstyles z. B. aus Top und Jeans sowie zu kurzen Röcken oder Pants kombinieren. - Hinweis: Die Preise dienen zur Orientierung und können im Shop Schwankungen unterliegen. -



1. Oversize-Trenchcoat in Camel von Urban Code

Urban Code präsentiert einen klassischen Oversize-Trenchcoat in der Farbe Kamel. Der Mantel hat eine zweireihige Knopfleiste und einen Taillengürtel mit einer braunen Schnalle. Besonders stylisch ist die Passe am Rücken, die nach vorne zum Kragen hin verläuft. Der Oversize-Trenchcoat ist in den Größen 34 bis 44 erhältlich. Oversize-Trenchcoat in Kamel von Urban Code kaufen Der Oversize-Trenchcoat kostet circa 96 Euro.

Der Oversize-Trenchcoat in Beige von Urban Code ist perfekt für den Herbst. © asos.com

2. Oversize-Trenchcoat in veganem Leder von Miss Selfridge

Der Oversize-Trenchcoat von Miss Selfridge hat ein wunderschönes schokoladenfarbenes, veganes Leder im Mock-croc-Design. Er lässt sich über die Knopfleiste und den Bindegürtel an der Taille schließen. Typisch für Trenchcoats hat der Mantel Ärmelschnallen und eine Passe am oberen Rücken. Für den Grundstoff wurde 100 Prozent Viskose verwendet.

Das Modell gibt es in den Größen 34 bis 44. Oversize-Trenchcoat in Leder-Optik von Miss Selfridge kaufen Du erhältst den Oversize-Trenchcoat für etwa 81 Euro.

Mit dem Oversize-Trenchcoat von Miss Selfridge setzt man ein modisches Statement und setzt sich zugleich für tierleidfreie Mode ein. © asos.com

3. Oversize-Trenchcoat in Stone von Bershka

Dieser Trenchcoat von Bershka besticht durch seine helle Farbe in Stone. Markant ist auch der übergroße Reverskragen. Das verwendete Material besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und lässt sich angenehm tragen. Der Mantel kann offen getragen oder über den Taillengürtel geschlossen werden. Es gibt ihn in den Größen XS bis S und M bis L. Oversize-Trenchcoat in Stone von Bershka kaufen Du erhältst den Oversize-Trenchcoat für knapp 76 Euro.

Der helle Farbton verschafft dem lässigen Oversize-Trenchcoat von Bershka einen edlen Touch. © asos.com

4. Oversize-Trenchcoat in Grün von JDY

Mut zu Farbe beweist man in diesem Oversize-Trenchcoat von JDY. Das Modell hat eine zweireihige Knopfleiste mit Hornknöpfen und einen Taillengürtel, der auch nach am Rücken gebunden werden kann. Der Oversize-Trenchcoat ist in den Größen XS bis 3XL erhältlich. Oversize-Trenchcoat in Grün von JDY kaufen Der Oversize-Trenchcoat kostet circa 50 Euro.

Der grüne Oversize-Trenchcoat von JDY bringt Farbe ins Spiel und sorgt unter Modebewussten für Begeisterung. © asos.com

Übrigens: Bereits 1879 entwickelte der Modehersteller Thomas Burberry den Stoff "Gabardine", der aus einer Mischung aus Wolle und Baumwolle besteht. Das Modeunternehmen Aquascutum London fertigte daraus Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Trenchcoats für die britische Arme. Daher rührt auch die englische Namensgebung: "Trench" bedeutet Schützengraben.

Oversized-Trenchcoat: 2 Top-Modelle für Herren

Mit einem Oversize-Trenchcoat zeigen sich auch die Herren modebewusst.

1. Oversize-Trenchcoat in veganem Leder von ASOS DESIGN

Sehr stylisch für Herren ist der Oversize-Trenchcoat in braunem, veganem Leder von ASOS DESIGN. Der Grundstoff setzt sich aus 51 Prozent Polyester und 49 Prozent Viskose zusammen. Der Mantel hat vorne am Brustbereich eine Passe, eine Knopfleiste sowie einen Taillengürtel, der auch am Rücken gebunden werden kann. An den Seiten befinden sich Taschen. Den Oversize-Trenchcoat in Lederoptik gibt es in den Größen XS bis 2XL. Oversize-Trenchcoat in braunem Kunstleder von ASOS DESIGN kaufen Der Oversize-Trenchcoat liegt preislich bei rund 96 Euro.

Mit dem Oversize-Trenchcoat aus veganem Leder von ASOS DESIGN ist ein stylischer Auftritt garantiert. © asos.com

2. Oversize-Trenchcoat in Stone von ASOS DESIGN

Ein lässiges Modell in Stone ist der Oversize-Trenchcoat von ASOS DESIGN. Er hat am Rücken eine Passe, die einseitig bis über die Brust reicht. Der Mantel lässt sich über die zweireihige Knopfleiste schließen. Das Futter besteht zu 100 Prozent aus Polyester. Das Obermaterial aus einer Mischung aus Baumwolle (35 Prozent) und Polyester (65 Prozent). Der Oversize-Trenchcoat ist auch in großen Größen von XS bis 4XL erhältlich. Oversize-Trenchcoat in Stone von ASOS DESIGN kaufen Der Oversize-Trenchcoat kostet etwa 73 Euro.

Auch diesen coolen Oversize-Trenchcoat von ASOS DESIGN gibt es in großen Größen bis 4 XL. © asos.com

Oversize-Trenchcoat in großen Größen

Für große Größen gibt es folgende schöne Oversize-Trenchcoats.

1. Damen-Oversize-Trenchcoat für große Größen

In großen Größen von 46 bis 52 bietet sich der Oversize-Trenchcoat für Damen von Urban Code an. Der Mantel besteht zu 100 Prozent aus Polyester. Er hat eine zweireihige Knopfleiste und einen Taillengürtel. An den Ärmeln und Schultern befinden sich die für Trenchcoat typischen Schnallen. Oversize-Trenchcoat in Beige und großen Größen von Urban Code kaufen Du erhältst den Oversize-Trenchcoat für circa 78 Euro.

In großen Größen gibt es zum Beispiel den Oversize-Trenchcoat von Urban Code in Beige. © asos.com

2. Herren-Oversize-Trenchcoat für große Größen

Auch für Herren gibt es in großen Größen von 46 bis 110 ein schönes Modell in Beige von Cinque. Der Mantel hat eine einreihige Knopfleiste und Schnallen an Schultern und Ärmeln. An den Seiten sind vertikale Taschen angebracht. Der angenehm zu tragende Webstoff besteht zu 67 Prozent aus Baumwolle, 31 Prozent Polyester und 2 Prozent Elastan. Oversize-Trenchcoat in Beige und großen Größen von Cinque kaufen Der Oversize-Trenchcoat kostet etwa 178 Euro.

Fazit: Oversize-Trenchcoat - ein Klassiker neu in Szene gesetzt