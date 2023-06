Luftige Sommerkleider: Das sind die Trends für 2023

Bei hohenTemperaturen gibt es nichts Schöneres, als ein luftiges Sommerkleid. TAG24 hat die Fashiontrends für 2023 zusammengestellt.

Von Sarah Popp

An diesen Sommerkleidern für 2023 geht nichts vorbei. Entdecke jetzt die Top 5 der schönsten Kleider für heiße Tage!

Sommer. Sonne, Hitze: Mit einem luftigen Sommerkleid bewahrst Du einen kühlen Kopf. © 123RF/Vadymvdrobot Die Sonne scheint, die Blumen duften und ein lauer Wind streift durch die Bäume: Endlich ist Sommerzeit! Passend zum herrlichen Wetter wird es Zeit, die Sommerkleider aus dem Schrank zu holen. Luftige, weiße Trägerkleidchen aus Viskose und Leinen sind jeden Sommer ein beliebtes Must-have. Doch diesen Sommer kommt endlich wieder Farbe ins Spiel! Ob wilder Mustermix, schwarzer Strick oder florale Prints: Der Sommer 2023 wird stylisch! TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Stylen wie Profis mit der besten Haarbürste - 5 Shoppingtipps Für die Grillparty, zum Strand oder beim Shoppingbummel durch die Stadt - Sommerkleider sind die perfekten One-Piece-Wonders für einen entspannten Sommertag und lassen sich mit vielerlei Accessoires und Schuhen kombinieren. Neugierig geworden? Welche Sommerkleider es in die Top 5 geschafft haben, verrät Dir TAG24! Weitere Shopping-und Vergleichstipps findest Du auf TAG24-Life.

Sommerkleider 2023: Die Top 5 Trends für heiße Tage

Sommer, Sonne, Sonnenschein und was darf dabei nicht fehlen? Natürlich ein luftiges Sommerkleid!

1. Häkelkleider: Der sommerliche Vintage-Trend

Stylingqueen und Topmodel Lena Gercke macht es vor: Häkelkleider sind der Sommertrend 2023. Bereits in den wilden 70er Jahren waren Häkelkleider in Knallfarben ein Must-have. Für schlichte Eleganz an warmen Sommertagen sorgen Kleider aus schwarzem Strick im Lena Gercke Style. LeGer Häkelkleid auf About you Für einen sommerlichen Flower-Power-Look eignen sich Häkelkleider mit aufregendem Blumenmuster. In Kombination mit einem Strohhut und einem Shopper bist Du perfekt ausgerüstet für einen Stadtbummel oder Strandbesuch. Du liebst es dezent? Dann sind weiße und cremefarbene Häkelkleider mit maritimen Streifen genau das Richtige für Dich! Dezente Häkelkleider bei NA-KD

2. Romantische, sommerliche Kleider

Romantische Kleider sind die perfekten Begleiter für warme Sommernächte. © unsplash/Jasmin Chew

3. Gestreifte Kleider - perfekt für den Sommer

4. Sommerliche Denim-Kleider

Wer Jeans mag, wird diese Kleider lieben! Der Sommerkleider Trend für 2023 heißt: Denim-Kleider. Der 90er Jahre Hit ist endlich wieder zurück. Zum Sommer passend, verzaubern die aktuellen Kollektionen mit bequemen Trägerkleidchen oder kurzem Bodycon-Fit. Denim-Kleid für den Sommer Für stylische Sommertage sorgen auch farbige Jeanskleider in Weiß und Rosa sowie stonewashed Optik. Denim-Kleider lassen sich vielfältig stylen. Neben sportlichen Chunky Sneakern in Weiß wird der Look mit goldenen Sandalen zum Hit jeder Partynacht. Denim-Kleid mit trendy Print

5. Maxi-Kleider für den Sommer

Luftige Maxi-Kleider sind perfekt für den Sommer: In Sekundenschnelle ist der Look fertig gestylt. © unsplash/henri meilhac