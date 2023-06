Die 5 besten Haartrockner: Der Föhn-Guide für jedes Haar

Funktionalität, Leistungsstärke und Design spielen bei der Beurteilung eines Haartrockners eine wesentliche Rolle. © 123RF/sevalv

Ob glatt, wellig oder lockig, ob Dein Haar kurz oder lang, dünn oder dick ist - jeder wünscht sich einen Föhn, der den Ansprüchen für das eigene Haar gerecht wird.

Doch worauf solltest Du bei der Wahl Deines Haartrockners achten? Was sind die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle? Welche Funktionen sollte er erfüllen? Und was bedeutet überhaupt "Ionenfunktion", von der so oft auf modernen Geräten zu lesen ist?

Damit Du einen Föhn findest, der für Dich der richtige ist, solltest Du Dir zunächst überlegen, was Du Dir konkret von dem Gerät erwartest. Möchtest Du lediglich fix die Haare trocknen oder auch ein Styling wie vom Friseur?

TAG24 hat sich für Dich auf die Recherche nach den besten Haartrocknern begeben. Im Beitrag werden Dir fünf überzeugende Produkte vorgestellt.

