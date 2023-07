Fashion-Basics: Kleider, die in jeden Kleiderschrank gehören

Zu den Fashion-Basics gehören schlichte Kleider, auf denen man seinen Kleiderschrank aufbauen kann und das am besten in Schwarz und Weiß!

Finde im Anschluss Dein neues Lieblingskleid, mit dem Du eine Vielzahl an aufregenden und auch lässigen Looks kombinieren kannst.

Wenn die Kleider diese Kriterien erfüllen, dann ist es egal, ob man einen casual Look oder einen klassischen Look stylen möchte - die Kleider passen zu jedem Stil!

Sie sollten dezent und vielseitig kombinierbar sein. Außerdem ist es wichtig, dass man sich in ihnen wohlfühlt, denn nur dann kann man seinen Kleiderschrank auf ihnen aufbauen.

Neben einem langen Kleid gehört auch immer ein schlichtes Mini-Kleid in den Schrank! Dieses von ASOS hat eine geraffte Taille, welche sich an die Figur der Trägerin schmiegt. Dadurch verleiht es dem Basic etwas mehr Dynamik.

Luftig, leicht für jeden Tag! Diese Kleider sind angenehm zu tragen und man kann mit persönlichen Schmuckstücken und der Lieblingstasche einen individuellen Look kreieren.

Das Bandeau Kleid ist einerseits das perfekte Kleid für ein Date mit Deinem Lieblingsmenschen oder eine Girls-Night in Eurer Lieblingsbar. Andererseits ist es mit coolen Sommer-Sneakern auch ein lässiger Alltagslook an warmen Tagen.

Ein Wickelkleid lässt sich individuell an die Figur anpassen und sieht daher aus wie angegossen. Besonders dieses schwarze Kleid von ASOS ist sehr elegant und klassisch. Perfekt für einen schicken Abend auswärts.

Zu einem besonderen Tag gehört auch ein besonderes Kleid. Das kann etwas schicker oder figurbetonter sein, so wie Du es eben magst.

Das ganz besondere Kleid, das jedem Anlass gerecht wird - das kleine Schwarze! Dieses Satin-Mini-Kleid mit Wickeldetail ist genau das, was man sich unter diesem Kleid vorstellt.

Auch ein bis zwei weiße Basic-Kleider sollte man in einem gut organisierten Kleiderschrank finden. Am besten ein legeres Freizeitkleid und ein klassischeres Kleid für besondere Anlässe.

Ob zum Brunchen oder Bummeln in der Innenstadt, im Sommer ist ein luftiges weißes Kleid die ideale Basis für ein süßes Outfit.

1. Maxi-Kleid mit Flatterärmeln

Mit einem lockeren Maxi-Kleid steht an einem warmen Sommertag schon fast der ganze Look. Mit ein paar individuellen Schmuckstücken und Deiner Lieblingshandtasche wirst Du in diesem Kleid immer strahlen.

Maxi-Strandkleid mit Flatterärmeln und gebundenem Tunnelzug in der Taille

2. Bodycon-Midi-Kleid

Dezent und figurbetont ist das weiße Bodycon-Kleid von boohoo. Es ist die perfekte Basis für jeden Look und kann immer wieder neu kombiniert werden.

Bodycon-Midi-Kleid