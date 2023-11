Fashiontipps: Kleider in diesen Farben machen jung

In diesem Artikel geht es um die Farben, die Dich jünger aussehen lassen sowie um modische Kleider, die Dir einen jugendlichen Look verleihen können.

Was aber verjüngend und sehr dynamisch aussehen kann, ist die Kombination von hellen und dunklen Farben - die "Nichtfarbe" lässt sich sehr gut mit den oben genannten Tönen kombinieren, insofern sie das Outfit nicht dominiert.

Die folgenden schicken Kleider in lebendigen Farben können Dich jünger aussehen lassen.

Kleider kann man das ganze Jahr über tragen. Im Herbst oder Winter trägt man sie mit Strumpfhosen oder Leggings sowie mit Boots oder Stiefeln; im Frühjahr und Sommer mit Sneakern, Pantoletten oder Sandaletten. Wichtig ist, dass man die richtige Passform wählt, die der Figur schmeichelt und in denen man sich wohlfühlt.

Mit dem Stretchgürtel in Schwarz mit goldenen Schnallen für rund 10 Euro kann man nichts verkehrt machen.

Eine große Kette, passende Ohrringe und ein Stretchgürtel bieten sich hier förmlich an.

Dieses Strickkleid in den genannten Tönen wirkt wie ein Jungbrunnen. Vor allem in Honiggelb wirkt es freundlich und jünger.

Dieses schicke langärmlige Maxikleid hat einen Rundhalsausschnitt und eine hübsche Raffung an der Hüfte. Es wirkt sehr frisch und feminin.

Strickkleider kombinieren: Stylingideen zum Motto "Schick in Strick"

5 trendy Mäntel in großen Größen für Damen

Dr Martens und Co.: Zeitlose Schnürstiefel, schick und preiswert

Helle Farben wirken erfrischend für den Teint. Dunkle Farben und Schwarz sollten dezent verwendet werden, um ein jugendliches Aussehen zu erzielen.

In jedem Fall gilt, dass jede Frau unterschiedliche Vorlieben und Stile bevorzugt. Daher ist das Ausprobieren mit verschiedenen Stoffen und Farben am besten. Man sollte die Farben wählen, die dem persönlichen Geschmack entsprechen und Kleidung tragen, in der man sich wohlfühlt.

Denn wer sich wohlfühlt, strahlt das aus und eine positive Ausstrahlung ist anziehend und wirkt wie ein Jungbrunnen.