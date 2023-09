Genau so schick, aber viel günstiger: Dr. Martens-Dupes

So schön und zeitlos die Schuhe auch sind, sie sind nicht unbedingt die preiswertesten. Zum Glück gibt es Dr. Martens-Dupes, die deutlich günstiger sind.

Dr. Martens-Stiefel sind berühmt für ihren chunky Look und bilden bei vielen Outfits einen schönen Kontrast, beispielsweise zum femininen Rock, oder fügen sich ganz passend in einen eher rockigen Grunge-Look ein. Man hat viele Kombinationsmöglichkeiten und kann mit den Stiefeln immer ein gewisses Statement setzen - Grund genug, sie zu besitzen. Doch, wie erwähnt, ist der Preis für viele alles andere als ein Schnäppchen.

Die beliebten Dr. Martens gibt es natürlich auch in Weiß. Eine gute Alternative ist dieses Modell. Die dicke Sohle und das matte Kunstleder imitieren den Look des Originals perfekt und lassen sich genauso stylen.

Schwarze Schnürstiefel mit Plateausohle

Auch dieses Dr. Martens-Dupe ist dem Original vom Stil her sehr ähnlich. Mattes Leder, geschnürt und eine Passform über den Knöcheln. Die hohe, durchgehende Plateausohle macht den Look einzigartig - ebenso wie die schöne Verzierung, die etwas an die gelbe Naht des Originals erinnert.