Günstige Parfums unter 50 Euro, die überzeugen - preiswert und doch so gut

Bist Du also auf der Suche nach einem toll riechenden Duft, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen, dann findest Du tolle Empfehlungen bereits ab 25 Euro.

Hat man ein begrenztes Budget oder möchte man schlichtweg kein halbes Vermögen für ein Parfum ausgeben, so wird man bei einigen Marken, die sich die Herstellung guter und günstiger Parfums zur Aufgabe gemacht haben, fündig.

Inmitten der breiten Auswahl an Männerdüften müssen es nicht immer teure Designer- oder Nischenparfums sein. Auch günstige Düfte können vollends überzeugen.

Schon einmal in einem neuen Bentley gesessen? Frische Ledersitze, jungfräuliches Interieur und dazu schwarzer Pfeffer, Weihrauch, leicht harzige Akkorde durch Labdanum, Patschuli und holzige Noten.

"The Dreamer" von Versace hingegen eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch. Übersetzt macht "der Träumer" seinem Namen alle Ehre:

Auch in der Welt der Damendüfte wird man bei den sogenannten "Cheapies" fündig. Viele dieser Parfums sind auch von Männern tragbar.

Orientalische Düfte gewinnen immer mehr an Beliebtheit und mit "Shaghaf Oud" findet man einen tollen Einsteigerduft, der eine unglaubliche Performance besitzt.

Einen tollen und günstigen Sommerduft bekommt man mit "L'Aventure Femme" von Al Haramain: Ananas, Bergamotte und Beeren treffen auf Freesie, Vanille, Moschus und Amber. Das Ergebnis ist ein wunderbar frisch-fruchtiger Duft, der stark an Creed's "Aventus for Her" erinnert.

Ein Parfum, für das man Komplimente bekommt.

Preis: circa 45 Euro/100ml

L'Aventure Femme kaufen