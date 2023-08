High Heels für breite Füße: Dein Match bei Pfennig- und Blockabsatz

Frauen müssen keine winzigen Aschenputtel-Füße haben, um in perfekten Traumschuhen zu tanzen. Diese sechs fantastischen High Heels für breite Füße beweisen es!

Wer bisher selten in enge High Heels passt, muss gar nicht traurig sein. Denn genau aus diesem Grund gibt es auch High Heels für breite Füße - dann eben mit weiten Passformen.

Insgesamt wirkt die Trägerin dadurch selbstbewusst und elegant - insofern sie in den hohen Schuhen gut laufen kann.

Diese High Heels sind sexy und gleichzeitig verspielt durch die Tüllschleifen am Hacken. Die Zehen sind offen und breite Füße erhalten aufgrund der Passform den Platz, den sie benötigen.

Anregend und sexy sind diese schwarzen Stiefel mit hohem Absatz. Dank der Plateausohle fühlt sich der Gang nicht unsicher an. Es gibt dieses Modell in matt und glänzend. Das Kunstleder ist pflegeleicht und die Trägerin gelangt mithilfe eines seitlichen Reißverschlusses schnell in den Stiefel.

Das weiche Kunstleder sorgt insgesamt für ein komfortables Gefühl im Schuh. Diese High-Heels-Stiefel haben eine weite Passform, ideal für breite Füße.