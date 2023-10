Edle Stoffe, wunderschöne Farben: 6 festliche Kleider für Hochzeitsgäste

Von goldener Eleganz über sommerliche Plisseestoffe mit Farbverlauf bis hin zu romantischen Rosétönen - hier findet jeder Hochzeitsgast einen zauberhaften Look.

Festlich, elegant und zeitlos: In diesen sechs Kleidern für Hochzeitsgäste macht jede Frau eine tolle Figur.

Die Outfits sollten nicht zu sehr von der Braut und ihrer Kleiderwahl ablenken. Daher ist dieses himmelblaue Kleid von Mango der perfekte Look als Hochzeitsgast.

Der fließende Stoff ist in leichte Plisseefalten gelegt und umspielt so sanft die Figur. Der V-Ausschnitt samt schmaler Träger sorgt für ein traumhaft schönes Dekolleté.

Mit Drapierung am Rock und fließendem V-Ausschnitt ist das cremefarbene Minikleid einmalig schön. © Mango

Weiß- und Cremetöne sind bei Hochzeiten in der Regel nur der Braut vorbehalten. Jedoch geht der Trend immer häufiger zu Dresscodes wie "all black and white" bei Kleidern für Hochzeitsgäste.

Das edle Minikleid aus fließendem Satin von Mango ist der ideale Begleiter zu Hochzeiten. In Kombination mit goldenen oder silbernen Sandalen, einer Clutch und Perlen-Ohrringen wird das Outfit zum Hit.

Cremefarbenes Minikleid

Durch den extravaganten V-Neck-Ausschnitt und die Drapierung am Rock kann man das Kleid auch nach der Hochzeit noch für viele festliche Gelegenheiten wie Geburtstage oder Cocktailpartys tragen.