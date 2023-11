Diese Produkte liebt das Topmodel: Lena Gerckes Adventskalender für 2023

Der Adventskalender von Topmodel Lena Gercke begeistert mit einer Auswahl an hochwertigen Produkten:

Es erwarten Dich Lovebrands wie Babor, Maybelline und Biogena. Und was darf in Lena Gerckes Adventskalender für 2023 natürlich nicht fehlen? Produkte aus ihrer eigenen LeGer-Kollektion by About You.