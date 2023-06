Lena Gerckes Hautpflege-Favoriten mit Rosental Organics

Die Pflegeprodukte von Rosental überzeugen mit 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen, die auch für sensible Haut geeignet sind.

Die Routine von Rosental Organics macht genau das. In nur wenigen Schritten polstert sie die Haut auf und hydriert diese.

Eine Haut die zu Unreinheiten neigt, benötigt eine ganz besondere Pflege.

Akne Treatment Set

Das Set besteht aus einem beruhigenden Niacinamide Serum für die Pflege am Morgen sowie einem regenerierenden Bakuchiol Serum für die Nacht. Zusätzlich enthält das Set die reinigende Avo Clay Maske, welche ein bis zweimal wöchentlich angewendet werden sollte. Zur sanften Reinigung am Morgen und am Abend verwende den sanften Reinigungsschaum.

Es empfiehlt sich zusätzlich eine Creme mit UVA/UVB Sonnenschutz in die Pflegeroutine zu integrieren, um die Haut zu schützen und das Nachdunkeln von Pickelmalen zu verhindern.