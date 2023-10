5 Maxiröcke mit Wow-Effekt: So trägt man sie im Herbst

Maxiröcke sind in der kommenden Herbst-Winter-Saison wieder voll im Trend. Die Modelle sind dabei sehr unterschiedlich - von Jeans über Cargo-Style bis hin zu gestrickten Varianten und solchen aus Plissee - man kann mit ihnen unzählige Outfits kreieren.

Vor allem Maxiröcke in Jeans und in hellen Farben sind in dieser Saison gefragt. © 123RF/cheschhh

ANZEIGE - Maxiröcke verleihen jedem Look einen weiblichen Charme. Die langen Röcke waren bereits im Sommer angesagt und sind auch im Herbst 2023 weiterhin im Trend.

Gerade an kühlen Tagen halten sie die Beine schön warm und beweisen, dass man sich auch in der kalten Jahreszeit feminin kleiden kann.

Neben zusätzlich wärmenden Strumpfhosen passen Stiefeletten und Boots wunderbar zum langen Rock. Auch lange Strickjacken sehen toll aus dazu. Wer diese Kombi trägt, kann, solange keine Minusgrade herrschen, auch dünne Oberteile oder sogar Cropped Tops zum Maxirock wählen.



In dieser Saison sind Maxiröcke vor allem in Jeans sowie in hellen Farben wie Weiß, Creme und Naturtönen beliebt.

TAG24 hat für Dich besonders schöne Modelle mit Wow-Effekt recherchiert und zeigt Dir, wo Du sie direkt online shoppen kannst.

