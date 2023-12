Super flauschige Bademäntel mit süßen Designs

TAG24 hat sich für Dich auf die Suche nach den coolsten Modellen begeben und präsentiert hier eine Top-Auswahl an Oodie-Bademänteln zum Wohlfühlen.

Die Bademäntel erscheinen wie die Pullover in vielen angesagten Designs und bunten Farben.

ANZEIGE - The Oodie ist eigentlich berühmt dafür aus einer Decke und einem Pullover eins zu machen: einen Deckenhoodie. Unter der Marke gibt es aber auch Bademäntel, die super weich und flauschig sind.

Oodie-Bademäntel gibt es in vielen tollen Farben wie z. B. diese Modelle zeigen.

Einen Traum von Lila beschert dieser schöne Bademantel. Der wundervolle Pastell-Farbton passt perfekt zu dem flauschigen Material, in dem es sich einfach herrlich entspannen lässt. Der Bademantel ist genau das richtige Teil, um darin einen gemütlichen Sonntagmorgen zu verbringen.

In einem zarten Hellblau wirkt der Bademantel fast so, als würde man sich in eine Wolke einkuscheln. Das Material ist auf der einen Seite super weich und besteht auf der anderen Seite aus einer Sherpa-artigen Schicht.

Oodie Bademantel in Hellblau

Preis: etwa 80 Euro