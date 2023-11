Das sind die beliebtesten Düfte von Parfums de Marly für Herren

Parfums de Marly orientiert sich olfaktorisch an einer großen Vielfalt von Pflanzen und Früchten aus aller Welt. Der Fokus soll hierbei auf natürlichen Düften wie beispielsweise Bergamotte, türkischer Rose oder auch Vanille liegen.

Gerade in der Duftrichtung der süßeren Parfums zeigen Parfums de Marly und ihre Parfümeure ein gutes Näschen und jeder Duft der Marke zeigt eine hervorragende Qualität. Diese fünf Parfums der Marke sind jedoch besonders beachtenswert.

Eine holzige Version mit etwas weniger Vanille, die aromatischer wirkt, findet man außerdem in Layton Exclusif .

Er startet mit einer sehr angenehmen Apfelnote in Kombination mit Lavendel und Mandarine. Kardamom, holzige Noten sowie Vanille ergänzen den Duft und so entsteht ein süß-würziges, leicht fruchtiges, aber vor allem verführerisches Parfum, mit dem man(n) anderen den Kopf verdrehen kann.

Es ist der Date-Duft schlechthin von Parfums de Marly und ein tolles Parfum für den Einstieg in die Welt der Nischendüfte: "Layton" überzeugt mit moderner Klasse und ausgeprägter Gefälligkeit. Besonders gut kommt er im Frühling, Herbst und Winter zur Geltung.

Herod ist nicht das einzige Parfum mit Zimt für Herren. Die Note findet sich in Düften für die kältere Jahreszeit öfter wieder, beispielsweise im nächsten Duft.

Ein weiterer, sensationeller Herbst- und Winterduft ist "Herod". Zu Beginn kann man eine präsente Zimtnote wahrnehmen, die aber schnell von Vanille und Tabak abgelöst wird. Kirsche ist zwar nicht in der Duftpyramide gelistet, kann aber durchaus wahrgenommen werden.

Wem die Zimtnote in Herod zu wenig präsent ist und wer es noch eine Nummer süßer mag, der findet in "Oajan" sein Glück. Zimt steht hier im Vordergrund und wird von Honig, Tonkabohne und Vanille umschmeichelt.

Das Beste aus Herod, Oajan und Layton findet sich in "Carlisle": Grüner Apfel, Muskat und Safran aus der Kopfnote münden in einer sehr Tonka-lastigen Herznote, welche von Vanille, Opoponax, Patschuli sowie Sandelholz in der Basis eingenommen wird.

Auch hier eignet sich der Duft durch seine süß-würzige und leicht orientalische DNA perfekt für Herbst und Winter.

Preis: 305 Euro/ 125 ml

