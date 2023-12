Top 10 Damenparfums 2023: Das waren die besten Releases in diesem Jahr

Unter der riesigen Auswahl an Neuerscheinungen gibt es allerdings einige Düfte, die aus der Masse hervorstechen. Die Top 10 erfährst Du im Folgenden.

ANZEIGE - 2023 war auch in der Welt der Parfums wieder ein erfolgreiches sowie facettenreiches Jahr. Über 4.000 Damen-, Herren- und Unisex-Düfte wurden insgesamt auf den Markt gebracht.

Neben den beliebten Linien wie "Light Blue" oder "The (Only) One" hat Dolce & Gabbana mit "Devotion" einen neuen, olfaktorischen Weg eingeschlagen. Die neue Kreation trifft auf Erfolg, denn sie verbindet Süße mit zitrischen Noten und trifft dabei den aktuellen Zeitgeist.

Das Ergebnis von kandierter Zitrone, Orangenblüte und Vanille ist ein süßer Gourmand, welcher an ein Zitronentörtchen erinnert. Was erst wie ein Winterduft klingt, kann allerdings auch an wärmeren Tagen hervorragend getragen werden.

Preis: circa 78 Euro / 30 ml

