Alexandra Lapp: Schicker Anzug-Look zum Nachshoppen

Alexandra Lapp glänzt mit Stilbewusstsein und klassisch zeitlosen Looks. © imago/Future Image

Ob Cremeweiß, Pink oder in Sorbetfarben: Mit einem stylischen Anzug ist man stets gut angezogen.

Der praktische Zweiteiler ist nicht nur im Büro ein echter Hingucker. Luxus-Influencerin Alexandra Lapp macht es vor: Ein schicker Anzug kann mit den richtigen Accessoires auch schnell zum trendigen Streetstyle-Outfit werden.

Mit Ton-in-Ton-Farben glänzt Alexandra Lapp jedoch nicht nur in Cremeweiß: Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die Influencerin in monochromen Anzügen in vielen Trendfarben.

TAG24 hat die modischen Looks der Unternehmerin zum Nachshoppen für Dich zusammengestellt.

