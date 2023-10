Shop it like David Beckham: Cooler Herbstlook zum Nachstylen

Style Dich so schick wie David Beckham und überzeuge in einem schönen Herbstlook.

David Beckham im casual Herbstlook mit Tochter Harper und Ehefrau Victoria beim Verlassen eines Pariser Hotels. © IMAGO / ABACAPRESS

ANZEIGE - Starkicker David Beckham ist nicht nur für sein Talent auf dem Fußballplatz bekannt, sondern auch für seinen eleganten und trendbewussten Modestil.

In der Öffentlichkeit sieht man den englischen Fußballer zumeist im Trikot auf dem Fußballplatz oder im schicken Anzug bei Events. Doch was trägt David Beckham eigentlich privat?

Seit dem 5. Oktober gibt David Beckham in seiner eigenen Dokumentation auf Netflix einen Einblick hinter die Kulissen seines Familienalltags. Auch bei einem Besuch in Paris zeigt sich der Fußballer entfernt von Glanz und Glamour entspannt - in einem Herbstlook in Brauntönen.

Du möchtest Dich so casual schick kleiden wie David Beckham? TAG24-Life hat den coolen Streetlook für Dich zum Nachstylen zusammengestellt.

