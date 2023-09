Fernanda Brandãos Ausgeh-Look nachstylen

Mit diesen Pieces holst Du Dir den roten Teppich Look von Fernanda Brandão in Deinen Kleiderschrank.

Die grüne Anzughose, passend zu dem Blazer, ist fließend geschnitten und rundet den femininen Look perfekt ab. Sie streckt das Bein und sieht besonders in der Kombination mit einem hohen Schuh sehr elegant aus.

Um den schicken Look abzurunden, trägt man, wie Fernanda Brandão, am besten hohe Schuhe. Diese stecken das Bein und heben die Statur an. Diese schwarzen Pumps sind ein absolutes Musst-have für alle Fashionlover, die auf zeitlose und elegante Looks setzen.



Wer die Hose aber nicht nur zum Ausgehen tragen möchte, der kann sie auch ganz einfach mit Sneakern kombinieren und als stylischen Alltagslook tragen.