Hailey Biebers Cropped-Blusen-Look nachshoppen

Kurze Hemdbluse, weite Hose und Sandalen mit Absatz - Hailey Bieber macht es vor. TAG24 hat die besten Pieces zum Nachshoppen herausgesucht.

Von Lea Hensgen

Den klassischen, aber trotzdem modernen Cropped-Blusen-Look von Hailey Bieber, den sie auf Instagram mit ihren Fans geteilt hat, kannst Du hier nachshoppen.

Cropped-Styles sieht man an Hailey Bieber öfter. © IMAGO/Cover-Images/BauerGriffin/INSTARimages ANZEIGE - Model Hailey Bieber mag offenbar stylische Cropped-Outfits, wie man nicht nur in Los Angeles bewundern konnte (siehe Titelfoto), sondern auch auf Instagram - dort beweist sie mit ihrem unvergleichlichen Cropped-Blusen-Look, dass man kurze Oberteile auf ein ganz neues Level heben kann. Die Kombination aus einem elegantem und modernen Stil macht das Outfit zu einem echten Hingucker! Besonders die knalligen Accessoires verleihen dem Look etwas Lässiges. TAG24 hat für Dich die wichtigsten Pieces und besten Alternativen für Haileys Look herausgesucht, sodass Du das Outfit ganz einfach nachstylen kannst. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps "No-Make-up-Look": So schminkt man sich ganz natürlich Mehr Tipps und Inspiration findest Du im Bereich für Fashion & Beauty.

Eleganter Cropped-Blusen-Look von Hailey Bieber

Der Fokus liegt bei Haileys Look auf der kurzen Hemdbluse mit Wickeldetail. Der besondere Schnitt der Bluse lässt das Outfit modern wirken und verleiht diesem etwas Lässiges.

Cropped-Bluse von Hailey Bieber nachshoppen

Hailey Bieber trägt eine kurz geschnittene Bluse mit einem dezenten Wickeldetail. Ein ähnliches Piece ist das Cropped-Hemd von 4th & Reckless, welches ebenfalls gewickelt wird. Je nach Look kann man die zusätzlichen Schnüre unter der Bluse oder um die Taille gewickelt tragen. Cropped-Hemd in Weiß mit Wickeldesign Alternativ kannst Du diesen Look natürlich auch mit einer schwarzen Bluse kreieren: Cropped-Bluse in Schwarz



Das kurze Hemd mit Wickeldetail hat zusätzliche Schnüre, welche man um die Taille wickeln kann. © ASOS

Verspielte Alternativen Der klassische Look passt nicht so richtig zu Dir? Dann sind vielleicht diese Hemden genau richtig für Dich, denn sie lockern den Look etwas auf wirken und verspielter:

Weiße Cropped-Bluse mit Puffärmeln und Rückenausschnitt Geraffte Cropped-Bluse mit Schleife



Hailey Biebers Hose und Schuhe nachshoppen

Die Sandalen mit Absatz haben Schnüre, welche um das Bein gewickelt werden. © ASOS

Hose Zum schlichten Hemd trägt das Model eine klassische Stoffhose mit weitem Bein. Ganz ähnlich ist dieses Modell. Mit dem hohen Bund passt sie besonders gut zur kurz geschnittenen Bluse: Hose in Beige mit weitem Schnitt und Biesen Schuhe Passend zum eleganten Look sind die geschnürten Sandalen mit Absatz in einem Nude-Ton. Sie strecken das Bein und sind besonders schön in Kombination mit der weiten Hose. Ähnliche Schuhe findet man bei ASOS: Geschnürte Sandale mit Absatz

Accessoires inspiriert von Hailey Bieber

Die rechteckige Sonnenbrille ist stylisch und trotzdem dezent. Sie passt perfekt zu den cremefarbenen Schuhen. Rechteckige Sonnenbrille in marmoriertem Wollweiß Die knallige Tasche ist ein Eyecatcher, lockert das ganze Outfit auf und ist praktisch zugleich. Die vielen Fächer bieten eine Menge Stauraum für alles, was man eben benötigt. Charles & Keith - Utility-Kameratasche

Die orangefarbene Tasche im Stil einer Kameratasche verleiht dem Look etwas Lässiges. © ASOS