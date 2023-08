Jörn Schlönvoigt: Shoppe seinen Häkelhemd-Look einfach nach

So cool kann Strick sein: Jörn Schlönvoigt überzeugt stilsicher mit seinem sommerlichen Häkelhemd. TAG24 verrät Dir, wo Du das Sommer-It-Piece kaufen kannst.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Häkelhemden in Strickoptik sind DER Sommertrend 2023 für Herren. In eleganten Creme- und Weißtönen erinnern die Hemden an einen entspannten Urlaub auf Mallorca, Ibiza oder St. Tropez.

Häkelhemd à la Jörn Schlönvoigt

Wer es noch lässiger mag, greift zu einem trendigem Poloshirt in Häkeloptik.

Häkel-Poloshirt von ASOS