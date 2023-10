Wolle, Lack und Leder: Lena Gerckes neue Herbstkollektion ist da

Die neue LeGer by Lena Gercke-Kollektion von ABOUT YOU ist endlich da. Entdecke mit TAG24 die schönsten Modelle für den Herbst 2023.

Von Sarah Popp

Neue Kollektion: mit Lena Gerckes Promi-Fashion stylisch schön durch den Herbst.

Der blaue Strickpullver wirkt mit kurzem Schnitt besonders modern (zu finden unter Punkt drei). © ABOUT YOU ANZEIGE - Die Herbstkollektion von LeGer von Topmodel Lena Gercke hat bei ABOUT YOU exklusiv Einzug gehalten und begeistert mit "Berliner Chic". Coole Lederröcke, kuschelige Oversize-Pullover und extravagante Strickröcke sind die modischen Highlights aus der aktuellen Kollektion. Die trendigen Teile lassen sich ganz einfach und schick miteinander kombinieren und halten dabei auch noch schön warm. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Stylisch durch den Regen mit Gummistiefeln: 7 Top-Modelle für Damen LeGer by Lena Gercke: Entdecke jetzt die neue Kollektion. Weitere Outfts zum Nachshoppen findest Du unter: Promi-Looks.



Lena Gerckes neue Kollektion

Lena Gerckes Modekollektion für den Herbst ist eine Mischung aus Berliner Szenekleidung und 90er-Jahre-Revival. Leuchtende Farben werden mit viel Schwarz kombiniert, die Stoffe sind glatt und glänzend, als Kontrast wirken z. B. kuschelweiche Pullover.

TAG24 zeigt Dir die coolsten Teile aus der neuen Herbstkollektion.

1. Schick in Strick mit Lena Gercke

Topmodel Lena Gercke präsentiert sich diesen Herbst in einer traumhaft schönen Strickkombination bestehend aus Maxirock und Sweatshirt. Mit breiten schwarz-weißen Streifen ist der Stricklook ein stylischer Hingucker.

Die gestreiften Strickteile lassen sich nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen Basic-Teilen kombinieren. © ABOUT YOU

Die beiden Modelle des Sets:

Streifenpullover Erika Maxirock mit Streifen

Ebenfalls im Bodycon-Fit zaubert das enganliegende Strickkleid Charlie eine tolle Silhouette. In Kombination mit einer coolen Lederjacke und Kunstlederboots wird das Outfit herbsttauglich.

Strickkleid Charlie Wer es lieber weit geschnitten mag, liegt mit einem gemütlichen Oversizepullover genau richtig. Der grob gestrickte Pullover Anna ist in den Farben Grau, Braun, Flieder und Schwarz erhältlich. Kuscheliger Pullover



2. Lena Gerckes Streetstyle-Looks aus Leder

Die rockigen Lederlooks aus der Herbst-Kollektion von LeGer erinnern stark an den Berliner Streetstyle. Ausgefallene Lederröcke mit Knotendetails oder Nieten sowie Kunstlederblazer in Knitteroptik verleihen einen starken Auftritt.

Der Minirock lässt sich mit einer Strumpfhose auch im Herbst wunderbar tragen. © ABOUT YOU

Ob zum Stadtbummel, ins Büro oder zum Abendessen: Der glatte Lammlederblazer lässt sich vielseitig kombinieren.

Rockiger Chic trifft auf Eleganz: Der Kunstlederblazer von LeGer by Lena Gercke ist ein echter Hingucker. © ABOUT YOU

Lederblazer von LeGer Für warme Momente sorgt der schicke Ledermantel Victoria mit Fake-Fur-Kragen. Kunstledermantel mit Fake Fur Kragen

3. "Mach mal Blau" mit Lena Gercke

Laut der LeGer by About You Kollektion von Lena Gercke sind Dunkelblau, Khaki, Grau und Schwarz die angesagten Farben für den Herbst 2023. Das beweist auch der coole Strickpullover mit üppigen Statement-Ärmeln von Topmodel Lena Gercke, der auf dem Titelbild zu sehen ist.

Dir ist der gecroppte Schnitt des Pullovers zu kühl? Dann kombiniere den schicken Strickpullover ganz einfach mit einer weißen Bluse oder einem schwarz-weiß-gestreiften Sweatshirt für noch mehr Pepp.

Passend zum dunkelblauen Strickpullover lassen sich auch kurze Jeansröcke und Wide-Leg-Denim-Hosen wiederfinden. Jeansrock Daphne

Wer den Sommer noch einmal aufleben lassen möchte, kann dies mit einem schicken Rollkragenshirt mit dunkelblauem Streublümchenmuster tun. Blumenshirt von LeGer



4. Kuschelige Mäntel für den Herbst von LeGer

Im Herbst wird es abends nicht nur schneller dunkel, sondern auch kühler. Daher bietet die LeGer-Kollektion auch warme Wollmäntel in eleganten Schnitten an. Den kuscheligen Wollmantel Dena findest Du bei ABOUT YOU in den Farben Camel, Grau und Schwarz. Eleganter Wollmantel von LeGer

Der kastig geschnittene Wollmantel sorgt mit seinem breiten Revers für einen eleganten, femininen Look. © ABOUT YOU

Wer sich bereits jetzt auf den Winter vorbereiten möchte, sollte auf wattierte Steppmäntel in cooler Streetstyle-Optik setzen. Natürlich bietet die Kollektion auch hierbei schicke Modelle: Steppmantel von LeGer

5. Statement-Pieces von LeGer

Mit einem It-Piece kann man jedes Outfit aufwerten. Die neue Herbstkollektion bietet eine Vielzahl an ausgefallenen Trendteilen, die man hervorragend mit Basics kombinieren kann. Die Loosefit Hose Viola überzeugt mit einer ausgefallenen Passform. Loosefit Hose Viola Auf Fashionstreife kannst Du mit einer schicken Wickelbluse im Zebra-Look gehen. Zebra-Bluse von LeGer

Die gestreifte Bluse im Zebra-Look bezaubert mit einer ausgefallenen Schnürung in der Taille. © ABOUT YOU

Trendy und super stylisch wirkt auch der Jumpsuit von LeGer by Lena Gercke. Der schwarze Einteiler überzeugt im 90er-Jahre-Stil mit weißen Nähten und breitem Gürtel. Wer es lieber dezenter mag, sorgt auch mit dem asymmetrisch geschnittenem Pullover Averna für einen stilsicheren Auftritt.

Die 90er-Jahre haben angerufen und möchten ihren Jumpsuit zurück: LeGer schickt dich auf eine modische Zeitreise. © ABOUT YOU