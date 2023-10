Frisch vom Laufsteg: Shoppe Paris Hiltons Tweed-Look für den Herbst nach

It-Girl Paris Hilton im wunderhübschen Tweedkleid - perfekt für den Herbst und in angesagtem Pink. Der Look zum Nachkaufen.

ANZEIGE - Bei der Fashion Week in Paris zeigte sich Hotelerbin Paris Hilton in einem traumhaft schönen Kleid von Valentino.

Pink und Tweed - eine super Kombination. Hotelerbin Paris Hilton zeigt, wie perfekt Tweed in den Herbst passt. Und TAG24 zeigt Dir, wie einfach Du bald auch schon in einem ähnlichen Look begeistern kannst.

Der pinke Look von Paris Hilton ist Dir farblich zu auffällig? Kein Problem! Der Trendstoff Tweed lässt sich auch in dezenteren Looks wiederfinden. Neben traumhaft schönen Strickjacken in Creme und Weiß lassen sich unter anderem auf MANGO lindgrüne Tweed-Looks finden.