Think Pink: Shoppe Reese Witherspoons wunderschönen Look nach

Reese Witherspoon: So farbenfroh und trendy wird der Herbst 2023 mit ihrem Outfit, das Du hier nachshoppen kannst.

In Kombination mit einem kuscheligen Wollmantel und einer wärmenden Strumpfhose kann man sein liebstes Sommerkleid auch noch im Herbst tragen.

ANZEIGE - Kann man sein geblümtes Sommerkleid auch noch im Herbst tragen? Aber natürlich! Schauspielerin und "The Morning Show"-Star Reese Witherspoon zeigt, wie man aus einem Sommerkleid einen farbenfrohen Herbstlook macht.

Charles Sykes/Invision via AP/dpa

TAG24 zeigt Dir, wo Du die modischen Highlights Nachshoppen kannst und wie Du sie am schönsten stylst.

Wer auch im Herbst nicht auf seine liebsten Sommerkleider verzichten möchte, kombiniert diese einfach mit einer warmen Strumpfhose und Mantel.

Die Natürlich Blond-Ikone setzt bei ihrem Look auf einen Farbmix aus pinkem Mantel und blau-geblümten Maxikleid. Das Pink des Mantels findet sich hierbei in den Farben des Sommerkleides wieder und erzeugt so einen harmonischen Stil.