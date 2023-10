Elegant in Weiß: Shoppe Victoria Beckhams Promi-Look nach

Klassisch, clean und elegant: So stylst Du Dich wie Victoria Beckham.

Victoria Beckhams steile Karriere: Vom Spice-Girl zur gefeierten Modedesignerin. © Ian West/PA Wire/dpa

ANZEIGE - Die Netflix-Dokumentation über das Leben von David Beckham ist aktuell in aller Munde. Einen großen Anteil daran haben vor allem die ungewöhnlichen Einblicke in das Privatleben seiner doch sonst so kühl wirkenden Ehefrau Victoria Beckham.

Das ehemalige Spice Girl ist im Laufe der Jahre zu einer gefeierten Modedesignerin geworden und kleidet mit ihren schlichten Designs halb Hollywood ein.

Natürlich liegt es da nahe, dass Victoria Beckham zur Netflix Premiere von Beckham in einem eleganten Hosenanzug ihrer eignen Modemarke erschien.

Du möchtest Dich so schick kleiden wie Victoria Beckham?

TAG24-Life hat den coolen Style von Victoria Beckham für Dich zum Nachshoppen zusammengestellt.

