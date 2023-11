DIY-Designer-Strickset: Der Guido-Maria-Kretschmer-Schal

Mit dem Kauf eines DIY-Stricksets spendet man automatisch an die Kinderhilfsorganisation getreu dem Motto "Ein Schal fürs Leben".

Der farbenfrohe Schal passt perfekt zur Herbst- und Wintersaison 2023. In Zusammenarbeit mit der größten Kinderrechtsorganisation Save the Children bewirkt der kuschelige Strickschal zudem auch noch Gutes:

Der Schal überzeugt in wunderschönen Herbsttönen: eine Kombination aus Beerentönen, Altrosa und Grau.

Mit jedem verkauften DIY-Strickset für einen Guido Maria Kretschmer Schal werden zehn Euro an Kinder-Hilfsprojekte gespendet.

Für kreative DIY-Zeit:

Bereits seit 10 Jahren organisiert die Hilfsorganisation "Save the Children" das Projekt "Ein Schal fürs Leben". Unterstützt wird das Projekt von Promis und Partnern aus der Kreativbranche. Das diesjährige Strickset wurde in Zusammenarbeit mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer entworfen. Der traumhaft schöne Strickschal in Rot-Pink-Tönen eignet sich hervorragend für den Herbst.

Im Set enthalten sind:

5 Knäuel Lana Grossa Merinowolle

einfache Strickanleitung

Label-Etikett

Wolle: Die hochwertige Merinowolle von Lana Grossa sorgt für ein kuschelig, angenehmes Tragegefühl - eine wunderbar weiche Wolle, die man leicht stricken kann.

Länge: Der XXL-Guido-Maria-Kretschmer-Schal mit einer Länge von 165 cm macht Dein Outfit zum stylischen Hit.

Hinweis: Im DIY-Set sind keine Stricknadeln enthalten.