Smokey Eyes für Silvester - So einfach geht es

In sechs Schritten zum traumhaften Smokey-Eyes-Look.

Als Grundlage trägt man zunächst einen mittleren Farbton, beispielsweise Hellgrau, auf das bewegliche Lid auf. Um die Augenbrauen optisch anzuheben, kann man auch einen helleren Farbton, wie zum Beispiel Beige, bis unter die Augenbraue auftragen. So wird die Partie zwischen beweglichem Lid und Augenbraue optisch vergrößert und gestreckt.

Für extra Partyglamour sorgt Silber-Glitzer von NYX. © flaconi

Welche Lippenstiftfarbe passt zu Smokey Eyes? Diese Frage lässt sich ganz leicht beantworten: bloß nicht Rot!

Damit die Smokey Eyes das Highlight Deines Silvester-Make-ups werden, solltest Du diese lieber mit soften Nudetönen oder schimmerndem Lipgloss kombinieren.

Nudefarbener Lippenstift

Wer an Silvester so richtig strahlen möchte, kann natürlich auch silbernen oder goldenen Glitzer in sein Make-up einbauen. Ob als Lidstrich, im Augenwinkel oder als Eyeliner: Mit coolem Glitzer werden die Smokey Eyes zum funkelnden Highlight.

NYX Glitzer in Silber