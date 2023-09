Sport-BHs für große Brüste - Starker Halt für starke Frauen

Insbesondere vollbusige Frauen sollten auf einen ganz bestimmten Trainingspartner setzen: Ein Sport-BH mit starkem Halt ist nahezu unverzichtbar, wenn Frauen mit Cup C oder größer ein schweißtreibendes Workout bezwingen wollen, ohne Beschwerden davonzutragen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, worauf Ihr beim Kauf eines Sport-BHs für große Brüste achten solltet und wo Ihr geeignete Modelle bestellen könnt.

Das Material ist atmungsaktiv und schnell trocknend - das nächste Training muss also nicht lange auf sich warten lassen.

Dieses Modell ist in klassischem Schwarz-Weiß gehalten und trotz des leicht transparenten Dekolletés vollkommen blickdicht. Der BH selbst ist ungepolstert, die Träger hingegen schon. So wird für ein komfortables Tragegefühl gesorgt, das auch harten Workouts standhält.

Ein gut sitzender Sport-BH ist so konzipiert, das er die Brust komplett umschließt und sie somit optimal stützt. Auch extra breite Träger sind wichtig, um das Gewicht der Brüste gleichmäßig zu verteilen und die Schultern zu entlasten.

Mit diesem stylischen Modell gelingt das und noch viel mehr. Denn das frische Blaugrün macht auch optisch etwas her. Der bügellose Sport-BH ist sehr elastisch und sorgt somit für einen angenehmen Tragekomfort. Er lässt sich in drei Stufen am Rücken verschließen und besteht aus schnelltrocknendem Material.

Haltgebend beim Training und sogar waschmaschinenfest - ein Trainingspartner, der einen zwar schwitzen, aber niemals im Stich lässt.