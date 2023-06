Stylisch im Büro: Lena Gerckes Officelooks 2023

Topmodel Lena Gercke weiß, dass es auf die richtige Kombination ankommt. So lassen sich selbst kurze Leinenshorts oder Chunky Sneaker mit etwas Raffinesse in ein bürotaugliches Outfit verwandeln.

Bei farbenfrohen Bürooutfits gibt es nur eine Regel: Die richtige Mischung macht's! Geschmackvolle Kombinationen in Pink- und Orangetönen bringen gute Laune in den Büroalltag. Wer es schlicht mag, mixt einfach verschiedene Farbschattierungen miteinander wie einen türkisfarbenen Rock mit einem babyblauen Blazer.

Leinen geht einfach immer! Der robuste, geschmeidige Stoff verleiht seiner Trägerin stets Würde und eine softe Stärke. Daher sind Blazer-Hosenkombinationen aus Leinenstoffen im Büro gern gesehen. Ob in Schwarz, Creme oder Beige: Der neue Trend heißt gecroppte Blazer und Wide Leg Hosen. So wird der All-time-Klassiker Leinen zum Fashion-Hit.

Moderne Leinen-Looks fürs Office

Wer es lieber farbenfroh mag, hat 2023 besonders viel Glück. Denn Leinenblazer in Knallfarben wie Pink, Grün und Orange sind aktuell sehr beliebt. Wer es im Sommer lässig mag, kann statt langen Hosen auch zu gemütlichen Leinenshorts greifen. In Kombination mit einem Oversize-Blazer entstehen so Office-taugliche Looks.



Leinenshorts zum Verlieben

LeGer Trendteile aus Leinen und Viskose findest Du ebenfalls im TAG24-Shoppingcheck.