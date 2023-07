Stylisch zur Hochzeit? Hochzeitsgast-Outfitideen mit Lena Gercke

Wer eine tragende Rolle bei der Hochzeit spielt, darf mit seinem Look ruhig besonders glänzen. Für Brautjungfern oder Mütter ist ein eleganter Look meist besonders gefragt. Hierfür bietet die exklusive LeGer-Kollektion von About You traumhaft schöne Styleideen.

Damit Du der Braut an ihrem großen Tag nicht die Show stiehlst, solltest Du Dich an den vorgegebenen Dresscode halten. Einem stylischen Outfit muss dies allerdings nicht im Weg stehen!

Die Outfits der Brautjungfern werden in der Regel von der Braut bestimmt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, gibt es vielfältige Möglichkeiten an der Seite der Braut zu glänzen. Mit einem fliederfarbenen Kleid und dazu passenden Perlen-Ohrringen wird der romantische Look perfekt. Passend zum romantischen Flair sind auch Kleider mit Rüschen und Volants geeignet.

Fliederfarbenes Kleid von LeGer

Kleid mit Rüschen von NA-KD





Nach der Trauung ist vor der Party: Wer nach seinem Job als Brautjungfer in einen anderen Look schlüpfen möchte, kann jetzt so richtig auffallen. Wer Knallfarben liebt, wird mit Gute-Laune-Farben wie Pink und Orange glücklich. In Kombination mit einem Oversize-Blazer wird der Look auch in kühleren Abendstunden zum Hit.

Pinkes Kleid von LeGer

Think-Pink-Look von NA-KD

Kleid in Orange von LeGer