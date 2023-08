Teure Parfums: Edle Düfte und das teuerste Parfum der Welt

ANZEIGE - Möchte man sich ein gutes Duftwasser gönnen, so kann man in wirklich jedem Preissegment fündig werden.

Für Parfums gibt es keine Preisgrenze. "The sky is the limit", könnte man sagen. Von ein- bis sechsstelligen Summen kann man alles in diesem Segment finden.

Dabei liegt der Vorteil jedoch immer darin, dass jede Person für sich entscheiden kann, wie viel Luxus man sich persönlich gönnen möchte.