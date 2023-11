Herbst-Make-up mit Goldreflexen: Top-5 für strahlenden Look

So strahlend schön wie ein goldener Herbsttag bezaubern Make-Up-Produkte mit Goldreflexen.

Du möchtest den "Indian Summer" auch in Deinem Kosmetiktäschchen begrüßen?

Goldener Glanz im Herbst: Wenn Du Dein Herbstoutfit mit einem passenden Make-up-Look krönen möchtest, solltest Du auf Goldreflexe in der Foundation setzen, Herbstfarben verwenden und einen warmen Highlighter nutzen, um Dein Gesicht zum Strahlen zu bringen.

Dieses Make-up gibt es zudem in einer großen Farbrange - also passend für jeden Hautton.

Was darf bei einem goldigen Herbst-Make-Up natürlich nicht fehlen? Ganz klar: ein atemberaubendes Rouge. Ob zartes Pink oder ein aufregender Rotton: Mit goldenen Glanzpartikeln wird der Look so richtig herbstlich.