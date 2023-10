Vegane Foundation: 3 Empfehlungen für veganes Make-up

Eine vegane Foundation erkennt man an einer speziellen Zertifizierung, wie z. B. der "Vegan-Blume". © 123RF/olegganko

ANZEIGE - Die Produktion von veganem Make-up steht zunehmend im öffentlichen Interesse. Eine vegane Foundation besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und ist tierversuchsfrei hergestellt.

Solche Naturkosmetika erkennt man an speziellen Zertifikaten wie der "Vegan-Blume", dem Siegel der Vegan Society, oder dem "Cruelty-free-Siegel" der Tierrechtsorganisation PETA ("People for the Ethical Treatment of Animals", zu Deutsch: "Menschen für die ethische Behandlung von Tieren").

TAG24 zeigt Dir drei flüssige vegane Foundations, die sich einfach auftragen lassen, gut abdecken und ein frisches wie ebenmäßiges Ergebnis erzielen.

