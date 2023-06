Wide Leg Pants: So kreierst Du 3 Outfits im Lena-Gercke-Style

Lena Gercke setzt mal wieder einen Trend, an dem man nicht vorbeikommt. High Waist, Wide Leg und universell kombinierbar - so kann man ihre neue Lieblingshose beschreiben.

Mit einfachen Basics wird die Wide Leg zu einem echten Hingucker. Aber auch in der Kombination mit einem kurzen Blazer oder einer coolen Pilotenjacke beweist man Stil.

Topmodel Lena Gercke macht es vor. Auf Instagram zeigt sie vielseitige Looks mit der Wide Leg Hose von LeGer.

Mit diesem sportlichen Look für den Alltag kann man nichts falsch machen. In der Kombination mit einem schlichten Oberteil wird der Fokus auf die ausgestellte Hose von LeGer gesetzt. Passend zu dem aktiven Look kann man Accessoires wie eine schmale Sonnenbrille kombinieren.

Oberteil:

Cropped Oberteil mit Reißverschluss

Das langärmlige Oberteil gehört zu den Basics im Kleiderschrank. Es ist hochgeschlossen, mit einem halben Reißverschluss und Daumenlöchern an den Ärmeln. Durch den elastischen Stoff wirkt der aktive Look komplett.

Hose:

Wide Leg Hose von LeGer

Schuhe:

Asics GEL Kayano 14 Sneaker

Der Retro-Sneaker passt perfekt zu dem sportlichen Look. Die Mesh-Details, aber auch die Farbkombination aus Beige und Schwarz machen den Schuh zu einem echten Trend-Piece, das universell kombinierbar ist.

Tasche:

Schwarze Umhängetasche aus Stoff

Zu dem sportlichen Look kombiniert man am besten eine schlichte Tasche. Diese Umhängetasche passt perfekt zu dem aktiven Outfit und lässt sich einfach kombinieren.