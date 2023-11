Edle Silvesterfrisuren: 8 wunderschöne Accessoires fürs Haar

Um das Outfit für die Silvesterparty optisch aufzuwerten, kann man mit Accessoires für Silvesterfrisuren funkelnde Akzente setzen. TAG24 hat eine schöne Auswahl an Haarschmuck für Dich zusammengestellt.

Egal, ob lockiges, gewelltes oder glattes Haar - mit einer funkelnden Haarspange in Schleifenoptik hat man im Nu eine wunderschöne Silvesterfrisur gezaubert.

Haarschleifen sind perfekt, wenn man einen besonders femininen Look kreieren möchte. Dazu braucht man glücklicherweise nicht einmal viel Talent, um sie zu binden:

Mit dieser hübsch glitzernden Haarspange in Silber von DesignB London kreiert man ganz schnell eine bezaubernde Silvesterfrisur. Die hübsche Spange sieht aus wie eine gebundene Schleife und ist über und über mit schimmernden Strasssteinchen besetzt.

Outfit-Tipp: Kombiniere das festliche Accessoire mit einem Oberteil aus Spitze und/oder zu einem Outfit in Schwarz-Weiß.

Sie lässt sich über eine Haarklammer individuell im Haar anbringen. Besonders gut sieht sie zu offenem Haar am Hinterkopf aus, aber auch über einem Pferdeschwanz macht sich die Schleife gut.

Sehr reizend als Accessoire für Silvesterfrisuren ist diese Haarklammer mit Perlen in Schleifenoptik. Sie lässt sich sowohl seitlich am Kopf sowie am Hinterkopf schön tragen.

Haarklammer mit Schleife aus Perlen

Preis: rund 19 Euro