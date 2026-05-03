03.05.2026 07:29 Das Leben ist gerade teuer genug: So haltet Ihr jetzt Euer Geld zusammen

Hier gibts Tipps, wie und wo Ihr im Alltag überall sparen können. Wetten, dass Ihr noch nicht alle kennt?

Von Uwe Blümel

Deutschland - Zu teuer, zu kostspielig, das geht ins Geld. Viele jammern in Zeiten von Inflation und hohen Spritpreisen, ohne ihr Sparpotenzial ausgeschöpft zu haben. Weil sie es nicht kennen. Doch wo lauern überhaupt die Preisfallen im Alltag? Und wie kann ich sie umgehen? Wir machen "Kassensturz" und geben in elf Kategorien Tipps, wie und wo Sie im Alltag überall sparen können. Wetten, dass Ihr noch nicht alle kennt?

Strom

Auch wenn Ihr schon einmal in einen Stromtarif zu einem günstigeren Anbieter gewechselt sind, raten Experten: Nach einem Jahr sollte man erneut Ausschau nach einem neuen Anbieter halten. Denn Preisgarantien laufen dann meist aus, Tarife steigen oft stark an. Zudem kommen nur Neukunden in den Genuss von lukrativen Sofort- und Neukunden-Boni. Tipp: maximal Zwölf-Monats-Verträge abschließen. Laut Finanz-Ratgeber Finanztip.de kann man so bei einem Jahresverbrauch von 3000 kWh/Jahr rund 300 Euro sparen - jedes Jahr aufs Neue! Empfohlene Vergleichsportale sind verivox.de, check24.de oder preisvergleich.de

Wechseln ist so einfach: Einmal im Jahr Strom ablesen, neuen Anbieter wählen, der übernimmt die Kündigung des alten. © Uli Deck/dpa

Mobilfunk

Der Mobilfunkmarkt ist so schnelllebig, dass man regelmäßig den Vertrag wechseln sollte. Finanzberater Holger Hinze (56) von der Verbraucherzentrale warnt: "Wer lange an Verträgen festhält, zahlt oft drauf." Sein Tipp: Datenverbrauch prüfen und dann nach einem passenden Tarif suchen. Wer zu den günstigeren Mobilfunktarifen der Discounter (z.B. auch ALDI, Lidl, Rewe, Netto, Edeka) oder in einen monatlich kündbaren Tarife wechselt, kann seine Kosten laut Vergleichsportal Verivox um bis zu 70 Prozent senken. GMX hat sogar einen völlig kostenlosen Tarif im Angebot (Telefonier-Flat und 3 GB Daten). Mehr Datenvolumen für weniger Geld gilt übrigens auch für den Wechsel des DSL/Glasfaser-Anbieters. Was viele nicht wissen: Seine angestammten Rufnummern kann man natürlich mitnehmen - kostenlos!

Viele zahlen zu viel: Wetten, dass Sie nicht den günstigsten Mobilfunkvertrag haben? © IMAGO/Rolf Poss

Lebensmitteleinkauf

Lasst Euch beim Wocheneinkauf von Sonderangeboten inspirieren. Aber Achtung, auch dann gilt: Nicht die roten Preisschilder, sondern "immer die Grundpreise in Kilo- oder Liter-Angaben vergleichen", empfiehlt Verena Müller (29) von der Verbraucherzentrale Sachsen. Ein Einkaufzettel verhindert Impulskäufe. Eigenmarken sind meist günstiger als Markenprodukte. Mit Rabatt-Apps der Einzelhändler oder Payback-Cashback holt man sich zusätzlich Geld zurück.

Tücken beim Lebensmitteleinkauf: Die teuersten Waren stehen im Regal in Sichthöhe. © imago/imagebroker

Banken

Ihr habt seit Jahren keine Bank mehr von innen gesehen, braucht keinen Bankberater und nutzt längst Onlinebanking? Dann braucht Ihr auch keine Filialbank. Viele Onlinebanken bieten kostenlose Girokonten an. Die Jahresersparnis gegenüber dem Comfort Girokonto (monatlich 8,90 Euro Grundgebühr) der Sparkasse macht zum Beispiel 106,80 Euro aus. "Zudem sind Zinsen bei Filialbanken und Sparkassen meist nicht so üppig", weiß Timo Halbe (28), Experte für Geldanlagen beim Geldradgeber Finanztip.de. Und eine Kreditkarte darf ruhig auch mal von einer anderen Bank als das Girokonto sein, solange sie kostenlos ist.

Wer clever wechselt, kann viel sparen: Haben Sie schon ein kostenloses Girokonto und eine kostenfreie Kreditkarte? © Archiv

Apotheke

Blutdrucksenker, Diabetes-Arznei, Cholesterinsenker, Asthma-Spray, Rheuma- oder Allergie-Arznei: Ihr berappt für jedes verordnete Medikament eine gesetzliche Zuzahlung - wenn man das Rezept in der Apotheke um die Ecke einlöst. Viele Online-Apotheken halbieren diese Zuzahlung bei E-Rezepten oder verzichten sogar ganz darauf. Wer chronisch krank ist, kann so übers Jahr eine Stange Geld für Arzneien sparen. Auch nach der geplanten Erhöhung im Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (46, CDU) wollen Online-Apotheken diese Praxis beibehalten. Die Zuzahlungsstufen sollen vom Mindestbetrag in Höhe von 5 Euro auf 7,50 Euro und Maximalbetrag von 10 auf 15 Euro pro Medikament erhöht werden.

Schon gewusst: Manche Online-Apotheken erlassen ihren Kunden die Zuzahlungen. © IMAGO/MIS

Tankstelle

Bei Marken-Stationen zu tanken, war vor Einführung der 12-Uhr-Regel meist teurer als bei No-Name-Tankstellen. Viele mieden sie deshalb. Weil sich die Spritpreise an den Tankstellen jetzt aber viel weniger unterscheiden, werden die Rabattsysteme der Marken-Stationen wieder lukrativ: Total hat zum Beispiel ebenso wie Shell (ClubSmart) ein eigenes Rabattsystem. Bei Shell können ADAC-Mitglieder mit Karte ersatzweise 1 Cent/Liter, bei ARAL mit Payback bei Aktionen bis zu 6 Cent/Liter sparen. Die Vergünstigung kann seit 1. Mai zusätzlich zum Tankrabatt der Bundesregierung in Höhe von 17 Cent eingestrichen werden.

Jeder Cent zählt: Plötzlich lässt sich mit Kundenkarten auch wieder bei Marken-Tankstellen sparen. © picture alliance/chromorange

Abos

Streaming-Dienste für Audio und Video, Online-Abos, Zeitschriften, Fitnessstudio: Habt Ihr alle Eure Abos und Mitgliedschaften im Kopf? Oft überschneiden sich die Dienste oder man war ewig lange schon nicht im Fitnesscenter - ungenutzte Verträge und Abos kündigen!

Abos checken: Wer nicht ins Fitnessstudio geht, kann kündigen. © 123RF

Urlaub

Mit Frühbucherrabatten oder Last Minute fährt man am günstigsten in den Urlaub. In Schulferienzeiten sind Flüge in einem Bundesland billiger, das keine Ferien hat. Pauschalreisen über Portale wie Check24, weg.de, HolidayCheck oder ab-in-den-urlaub.de vergleichen. Deal-Portale wie Urlaubspiraten oder Urlaubsguru nutzen. Hotels sind manchmal direkt auf deren Website günstiger.

Das Schnäppchen lauert im Detail: Wer gut plant, fliegt günstiger in den Urlaub. © 123RF

Autoversicherung

Versicherungsbeitrag jährlich statt monatlich abbuchen lassen - 5 bis 10 Prozent günstiger. Werkstattbindung im Schadenfall macht noch einmal bis zu 12 Prozent Erlass aus. Fahrerkreis einschränken. Versicherer nach Neukundentarif fragen. Wer sich auf Telematik-Tarife einlässt (registrieren die Fahrweise), kann noch einmal bis zu 30 Prozent sparen. Gleich ganz zu einer günstigeren Versicherung zu wechseln, geht erst wieder zum 30. November.

Zahlungsweise ändern: Autoversicherung von monatlich auf jährlich umstellen. © 123RF

Steuererklärung

Das Statistische Bundesamt hat errechnet: Die durchschnittliche Steuererstattung in Deutschland liegt bei 1172 Euro. So viel bekommt ein Arbeitnehmer im Durchschnitt vom Finanzamt zurück, wenn man freiwillig eine Steuererklärung abgibt. Mit Apps lässt sie sich nach Eingabe von nur wenigen Daten kostenlos innerhalb weniger Minuten anfertigen.

Schnell mal 1000 Euro, bitte: Auch wer keine Steuererklärung abgeben muss, kann mit einer freiwilligen sparen. © Martin Schutt/dpa

Versicherungen

"Manche Versicherungen kann man sich sparen", sagt der Dresdner Versicherungsexperte Holger Hinze (56), Finanzberater bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Dazu zählen: Insassenunfall-, Garantieverlängerungs-, Reisegepäck-, Sterbegeld-, Brillen-, Handy-, Krankenhaustagegeld- oder Restschuld-/Restkreditversicherung. Begründung: "Die Beiträge stehen oft nicht im Verhältnis zum Nutzen."

"Manche Versicherung kann man sich sparen": Holger Hinze (56), Finanzberater bei der Verbraucherzentrale. © Thomas Türpe