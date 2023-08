Das iPhone 14 günstig wie nie, aber absolut leistungsstark

Die Preise für das iPhone 14 sinken aktuell enorm. Denn schon im Oktober 2023 steht der Release vom iPhone 15 an. Ob es sich bei den günstigen Angeboten für das iPhone 14 wirklich lohnt auf das neue Modell zu warten?

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Die iPhone 14-Serie besteht aus vier Modellen, die sich in einigen Punkten voneinander unterscheiden, aber alle insgesamt betrachtet Fantastisches leisten. Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte der Modelle näher beleuchtet.

Beim Design setzt Apple wie gewohnt auf eine hochwertige Verarbeitung. So ist das Gehäuse mit robustem Glas überzogen und in einem Edelstahlrahmen eingefasst. Durch den "Ceramic-Shield-Schutzmantel" bleibt das Smartphone weitgehend vor Schäden bewahrt.

Zudem überzeugt sie durch neue Highlights wie den Kinomodus in 4K Dolby Vision mit 30 fps ("frames per second"/Bilder pro Sekunde) und den Actionmodus mit 60 fps für noch flüssigere Videoaufnahmen mit Bildstabilisator.

Alle Modelle der iPhone 14 Serie sind 5G kompatibel. Sowohl das iPhone 14 Plus als auch die Pro-Modelle sind mit einer Speicherkapazität von 128, 256 oder 512 GB erhältlich. Doch nur die iPhone 14 Pro-Modelle bieten auch eine teurere Variante mit einem Speicher von 1 TB.

Mit einem 6,1 Zoll (ca. 15 Zentimeter) großen Display und einem Gewicht von 206 Gramm ist das iPhone 14 Pro etwas kompakter als die Modelle iPhone 14 Pro Max und iPhone 14 Plus.

Im iPhone 14 und im iPhone Plus ist noch der A15-Bionic-Hexa-Core-Prozessor verbaut. Mit 15,8 Milliarden Transistoren sorgt aber auch dieser für eine sehr schnelle Leistung.

Das iPhone 14 Plus ist mit 203 Gramm Gewicht etwas leichter als die anderen iPhone 14 Pro-Modelle. Dabei hat es, wie das iPhone14 Pro Max, einen 6,7 Zoll (ca. 17 Zentimeter) großen Display. Das Display des iPhone 14 hat eine Größe von 6,1 Zoll (ca. 15 Zentimeter). Technische leistet dieser zwar mit 900 Nits in Sachen Helligkeit nicht ganz so viel, jedoch immer noch einiges.

Dafür ist die Akkuleistung durch eine Laufzeit von bis zu 26 Stunden beim iPhone 14 Plus besser als beim iPhone 14 Pro.

Die Kamera verfügt ebenfalls über ein Weitwinkel-Objektiv, allerdings mit 12 Megapixeln, dafür aber unter 800 Euro: