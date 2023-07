Die besten Fernseher und Tipps zum Fußballgucken in Spitzenqualität

Die einen mögen es in Lebensgröße, andere brauchen die bestmögliche Bildauflösung und für einige ist es das Zusammenspiel aus Qualität in Bild, Sound und Größe - ein Hautnahes Erlebnis von der Couch aus.

Für echte TV-Nerds und Technikkenner ist die Bildqualität des Fernsehers absolut entscheidend. Mit welchen Tipps Du in Deinem Wohnzimmer ebenfalls Spitzenqualität erreichst und welche Geräte für ein tolles TV-Erlebnis geeignet sind, folgt in diesem Artikel.

Der SONY Bravia liefert auf allen Ebenen Höchstleistungen ab. Auf einer Diagonalen von 189 Zentimetern zeigt das Modell Bilder in Ultra HD und 4k. Mit 100 Hertz, also 100 Bildern pro Sekunde, entgeht einem wirklich kein Detail auf dem Spielfeld. Mit diesen und vielen weiteren Features kostet der Riese etwas mehr als 2000 Euro.

Simpel und gut ausgestattet - der Philips 43PFS6805

108 Zentimeter in der Diagonalen misst dieser Full HD-TV von Philips. Von den hier empfohlenen Modellen ist dieser Fernseher der energieeffizienteste in Klasse E. Full-Range-Lautsprecher sorgen für tollen Sound und das Pixel Plus HD System von Philips liefert ein präzises Bild. Der Fernseher ist ein tolles Einsteigermodell für 330 Euro, um in die Sphären der beeindruckenden Fernsehgeräte einzutauchen.

Simpler Smart-TV mit Full HD