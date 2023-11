Playstation, X-Box und Co.: Aktuelle Top-Angebote für Spielekonsolen

Wer sich eine neue Spielekonsole leisten will, muss dafür nicht immer allzu tief in die Tasche greifen. Manchmal findet man Spielekonsolen auch zu Top-Preisen. Wo man sich einige der besten Spielekonsolen-Angebote sichern kann, zeigt Dir TAG24.

Mit 64 Gigabyte bietet diese Nintendo Switch noch mehr internen Speicherplatz. Dieser lässt sich über eine microSD-Card (separat erhältlich) zusätzlich erweitern.

Das Spielekonsolen-Angebot beinhaltet das Spiel "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition". Das Spiel ist die Fortsetzung des Zelda-Spiels "Breath of the Wild".

Vor allem für Zelda-Fans ist das goldene Design der Konsole und der Controller besonders ansprechend.

Nintendo Switch, 64 GB mit The Legend of Zelda

Preis: 369 Euro