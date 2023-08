3 tolle E-Book-Reader für jeder Art von Leser und Leserin

In diesem Shoppingratgeber stellt Dir TAG24 drei tolle Modelle vor.

Wer nun also auf der Suche nach einem geeigneten Modell ist, wird mit diesem Artikel sicher fündig.

ANZEIGE - All seine Lieblingsbücher jederzeit lesbar mit sich zu tragen ist ein Luxus, auf den Vielleser nicht verzichten müssen. Mit individuell anpassbarem Komfort und praktischen Zusatzfunktionen ersetzt der E-Reader bei vielen Bücherfreunden das klassische Buch - zumindest im Alltag, denn auf das dekorative Bücherregal verzichten doch nur wenige komplett.

Gerade vor dem Kauf eines ersten E-Readers mag man von der Auswahl überwältigt sein, denn die verschiedenen Modelle sind so divers wie ihre Nutzerinnen und Nutzer. Ein passendes Gerät zu finden, ist aber gar nicht so schwer. Drei tolle E-Reader sind zum Beispiel die folgenden.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Kindle Paperwhite Signature Edition ist ausgezeichnet, was den E-Book-Reader zur richtigen Wahl macht. © Cyberport

Eines der beliebtesten Modelle ist ohne Zweifel der Kindle Paperwhite Signature Edition von Amazon. Auf dem 6,8 Zoll (circa 17 Zentimeter) großen Bildschirm lassen sich all Deine Lieblingsbücher augenschonend wie auf Papier lesen - dank eines Frontlichts auch bei Dunkelheit.

Nach einer sehr langen Nutzungszeit von bis zu zehn Wochen lässt sich das Gerät sowohl per USB-C Kabel als auch kabellos im Ladegerät aufladen.

Durch den 32 Gigabyte großen Speicherplatz sowie den zusätzlichen Cloud-Speicher braucht man sich keine Sorgen machen, dass einem neuer Lesestoff ausgeht.

Wer seinen Augen jedoch eine Pause gönnen möchte, hat mit dem Gerät die Möglichkeit, Hörbücher über Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher zu hören. Mit einem optional buchbaren Audible-Abo des Hauses hat man auch diesbezüglich eine scheinbar grenzenlose Auswahl.

Gute Nachrichten außerdem für alle, die gerne am Pool oder in der Badewanne lesen: Dieses Modell ist wasserfest und übersteht sogar einen Fall in bis zu zwei Meter tiefes Süßwasser, und das sogar bis zu 60 Minuten.

Preis: unter 190 Euro

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition